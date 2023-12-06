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00:37, 6 декабря 2023Мир

Республиканцы в Сенате призвали голосовать против помощи Украине

Лидер республиканцев в Сенате Макконнелл призвал голосовать против помощи Киеву
Митч Макконнелл

Митч Макконнелл. Фото: Rod Lamkey / Global Look Press

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев голосовать против запрошенной администрацией президента США Джо Байдена помощи Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Запрошенные Белым домом 106 миллиардов долларов включают более 60 миллиардов на помощь Украине, а также порядка 14 миллиардов на поддержку Израиля. «Я надеюсь, что все члены проголосуют против продвижения законопроекта», — отметил Макконнелл.

Республиканцы в Сенате настаивают, что бюджетные деньги должны пойти на урегулирование ситуации на южной границе США. Они ставят это условием для обсуждения выделения дополнительных денег Киеву.

Ранее стало известно, что Сенат Конгресса США может проголосовать по пакетному запросу американского президента Джо Байдена на помощь Украине, Израилю и другие цели нацбезопасности не раньше 11 декабря.

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      Марина Совина
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