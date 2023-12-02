Раскрыты сроки голосования Сената США по пакету помощи Украине

Bloomberg: Сенат США проголосует по пакету помощи Украине не ранее 11 декабря

Сенат Конгресса США может проголосовать по пакетному запросу американского президента Джо Байдена на помощь Украине, Израилю и другие цели нацбезопасности не раньше 11 декабря. Такие сроки раскрыло агентство Bloomberg.

Поясняется, что 15 декабря Сенат планирует отправиться на рождественские каникулы. При этом уточняется, что голосование может задержаться из-за разногласий между американскими законодателями.

Ранее глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер рассказал, что Вашингтон оставит Украину без нового пакета военной помощи до конца 2023 года.

Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о критическом моменте в финансовой поддержке Украины. По его словам, сейчас у американского руководства нет прежней гибкости для финансирования Киева.

