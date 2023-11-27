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21:59, 27 ноября 2023Мир

В Белом доме заявили о критическом моменте в финансовой поддержке Киева

Кирби заявил о критическом моменте в финансовой поддержке Украины

Фото: Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что финансовая помощь Украине со стороны США на сегодняшний день переживает критический момент. Его слова приводит ТАСС.

Кирби отметил, что сейчас у Вашингтона уже нет той гибкости для финансирования Киева, какая была ранее. В связи с этим Соединенные Штаты начали выделять пакеты помощи с гораздо меньшим приростом с точки зрения денег, направляемых Украине.

«Наступил критический момент», — подчеркнул Кирби, указав, что в данный момент американские власти ожидают от Конгресса решения по выделению дополнительных бюджетных ассигнований. В том числе речь идет о продолжении поддержки Киева.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент ожидает, что Сенат Конгресса США в ближайшие недели одобрит помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) на 60 миллиардов долларов. С таким заявлением выступил помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен

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      Екатерина Подвигина
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