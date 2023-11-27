В Госдепе понадеялись на скорое одобрение помощи ВСУ на 60 миллиардов долларов

В Госдепе допустили одобрение Сенатом помощи ВСУ на $60 млрд в ближайшие недели

Госдепартамент ожидает, что Сенат Конгресса США в ближайшие недели одобрит помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) на 60 миллиардов долларов. С таким заявлением выступил помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, его цитирует ТАСС.

«Мы настроены оптимистично в отношении дополнительного финансирования со стороны США. Я думаю, что Сенат будет готов одобрить его в ближайшие недели», — сказал сотрудник Госдепа, добавив, что вопрос дополнительного финансирования Украины также будет на повестке встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

Ранее президент США Джо Байден сообщил о планах запросить у Конгресса более 100 миллиардов долларов. Из них 60 миллиардов предназначены для Украины, 14 миллиардов достанутся Израилю.