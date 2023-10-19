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03:14, 20 октября 2023Мир

США используют помощь Украине для пополнения собственных запасов

Reuters: половина нового пакета помощи Украине пойдет на пополнение запасов США

Фото: Daniel Karmann / dpa / Global Look Press

Половина нового пакета помощи Украине пойдет на пополнение арсеналов самих США, сообщает Reuters.

30 миллиардов долларов из 60 пойдут на модернизацию и пополнение военных складов американской армии.

Всего американский президент Джозеф Байден намерен запросить у Конгресса свыше 100 миллиардов долларов. Из них 60 миллиардов предназначены для Украины, 14 миллиардов достанутся Израилю, сколько же будет потрачено на защиту границ самих США, 10 миллиардов пойдут на гуманитарные акции и семь миллиардов — на Индо-Тихоокеанский регион.

Ранее в Пентагоне объяснили, почему Израилю оружие поставляется без предварительных условий, в то время как поставки Украине, например, подвергаются постоянному мониторингу. В оборонном ведомстве назвали Израиль демократической страной, которая и так будет соблюдать правила ведения войны.

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      Марина Совина
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