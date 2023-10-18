В США объяснили отличия Израиля от Украины в поставках оружия

США отказались от условий для помощи Израилю, в отличие от работы с Украиной

США отказались от предварительных условий для военной помощи и отправки оружия Тель-Авиву, в отличие от работы с Киевом, так как Израиль является демократической страной и будет соблюдать законы войны. Так на на брифинге объяснила отличие Израиля от Украины заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает Fox News.

«С самого начала мы говорили, что такие правительства, как мы, или демократические страны, — это то, что отделяет нас от ХАМАС. Мы, конечно, ожидаем, что Израиль, как и любой союзник или партнер, будет соблюдать законы войны», — заявила Сингх в ответ на вопрос журналистов о возможной причастности Вашингтона к военным преступлениям на фоне информации об ударе по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа.

В ответ на призыв другого репортера внедрить системы мониторинга конечного использования для отслеживания оружия так же, как это делается в других странах, например, на Украине, Сингх подчеркнула, что Пентагон уверен в своих переговорах с израильскими официальными лицами.

«Я могу сказать вам то, что [министр обороны США Ллойд Остин] очень четко сформулировал: мы ожидаем от Израиля соблюдения законов войны...» — заключила она.

В результате атаки на медучреждение в секторе Газа лишились жизни 800 человек. Министерство здравоохранения Газы ранее подтвердило информацию о 500 жертвах и пострадавших.

Израиль обвинил в нанесении удара по больнице палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). Как утверждают в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ссылаясь на разведывательную информацию, взрыв в медучреждении произошел в результате неудачного запуска ракет ХАМАС, которое хотело обстрелять территорию Израиля.

ХАМАС же обвиняет в ракетном ударе по больнице Израиль. Как заявил глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания, ответственность за преступления, которые были совершены Израилем в секторе Газа несут США, при этом Вашингтон «прикрывает израильскую агрессию».