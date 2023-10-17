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22:55, 17 октября 2023Мир

Израиль обвинил «Исламский джихад» в ударе по больнице в секторе Газа

ЦАХАЛ обвинил «Исламский джихад» в ракетном ударе по больнице в секторе Газа

Кадр видео: Reuters TV

Израиль обвинил «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России) в ударе по больнице в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно разведывательной информации, взрыв в медучреждении произошел в результате неудачного запуска ракет «Исламским джихадом», утверждают в ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля).

Ранее стало известно, что более 500 человек погибли и были ранены в результате удара по больнице в секторе Газа. Откуда был нанесен удар по больнице, до сих пор не установлено. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

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