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00:38, 18 октября 2023Мир

ХАМАС обвинило США в совершенных Израилем в Газе преступлениях

Глава политбюро ХАМАС обвинил США в совершенных Израилем в Газе преступлениях
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что ответственность за преступления, которые были совершены Израилем в секторе Газа несут Соединенные Штаты. Об этом сообщает Al Jazeera.

Хания подчеркнул, что Вашингтон «прикрывает израильскую агрессию». По его словам, американские власти несут ответственность «за смертоносное нападение Израиля на больницу Аль-Ахли в секторе Газа». Он также назвал военными преступлениями и геноцидом происходящее в секторе Газа.

Ранее телеканал i24 сообщал, что армия обороны Израиля после сообщений о попадании ракеты в больницу в секторе Газа начала расследование. ЦАХАЛ обвинил в происшествии ХАМАС. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара по медучреждение.

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