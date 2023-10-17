Израиль обвинил ХАМАС в ударе по больнице в Газе

i24: ЦАХАЛ считает, что в больницу в секторе Газа попала ракета ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после сообщений о попадании ракеты в больницу в секторе Газа проводит расследование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильский телеканал i24.

Отмечается, что ЦАХАЛ обвинил в происшествии радикальное палестинское движение ХАМАС. «Взрыв мог произойти в результате неудачного запуска ракеты ХАМАС», — сообщает телеканал.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал сообщения об ударе по больнице в секторе Газа «ужасающими и абсолютно неприемлемыми».

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.