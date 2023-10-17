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21:58, 17 октября 2023Мир

Канада отреагировала на удар по больнице в Газе

Премьер Канады Трюдо назвал сообщения об ударе по больнице в Газе ужасающими
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо. Фото: Blair Gable / Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал сообщения об ударе по больнице в секторе Газа «ужасающими и абсолютно неприемлемыми». Об этом сообщает РИА Новости.

Политик призвал соблюдать нормы международного права. «Новости, поступающие из Газы, ужасают и абсолютно неприемлемы», — сказал он.

Ранее стало известно, что более 500 человек погибли и были ранены в результате удара по больнице в секторе Газа. Откуда был нанесен удар по больнице, до сих пор не установлено. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе.

9 октября сообщалось, что Трюдо осудил эскалацию палестино-израильского конфликта. Политик заявил о готовности правительства Канады поддержать Израиль.

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    Марина Совина
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