Канада отреагировала на удар по больнице в Газе

Премьер Канады Трюдо назвал сообщения об ударе по больнице в Газе ужасающими

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал сообщения об ударе по больнице в секторе Газа «ужасающими и абсолютно неприемлемыми». Об этом сообщает РИА Новости.

Политик призвал соблюдать нормы международного права. «Новости, поступающие из Газы, ужасают и абсолютно неприемлемы», — сказал он.

Ранее стало известно, что более 500 человек погибли и были ранены в результате удара по больнице в секторе Газа. Откуда был нанесен удар по больнице, до сих пор не установлено. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе.

9 октября сообщалось, что Трюдо осудил эскалацию палестино-израильского конфликта. Политик заявил о готовности правительства Канады поддержать Израиль.