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04:29, 9 октября 2023Мир

Премьер-министр Канады выразил готовность поддержать Израиль

Премьер-министр Канады Трюдо выразил готовность поддержать Израиль
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо. Фото: Blair Gable / Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил эскалацию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщается на сайте премьера.

Трюдо заявил о готовности правительства Канады поддержать Израиль. «Нашим израильским друзьям: канадцы поддерживают вас», — заявил он.

Политик добавил, что Канада призывает к немедленному освобождению пленных и требует обращения с ними в соответствии с международным правом. Трюдо также выразил соболезнования всем пострадавшим.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден отдал распоряжение оказать дополнительную помощь Израилю.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе, а военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».

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