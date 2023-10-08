Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю

Байден отдал распоряжение оказать Израилю дополнительную помощь

Президент США Джо Байден отдал распоряжение оказать дополнительную помощь Израилю. Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что Байден и вице-президент Камала Харрис проинформированы о ситуации и намерены остаться в тесном контакте с израильскими партнерами.

Никаких подробностей о поддержке в заявлении не приводится.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Израиль запросил у США дополнительную военную помощь. «Мы рассматриваем конкретные дополнительные запросы, которые сделали израильтяне — я думаю, вы, вероятно, услышите больше об этом позже сегодня», — пояснил политик.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.