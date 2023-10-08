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19:50, 8 октября 2023Мир

Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю

Байден отдал распоряжение оказать Израилю дополнительную помощь

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден отдал распоряжение оказать дополнительную помощь Израилю. Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что Байден и вице-президент Камала Харрис проинформированы о ситуации и намерены остаться в тесном контакте с израильскими партнерами.

Никаких подробностей о поддержке в заявлении не приводится.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Израиль запросил у США дополнительную военную помощь. «Мы рассматриваем конкретные дополнительные запросы, которые сделали израильтяне — я думаю, вы, вероятно, услышите больше об этом позже сегодня», — пояснил политик.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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