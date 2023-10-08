Блинкен сообщил о запросе Израиля на дополнительную военную помощь

Израиль запросил у США дополнительную военную помощь. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил право Израиля на самооборону и заявил, что позиция США по этому вопросу остается непоколебимой. Отмечается, что министр внимательно следит за развитием событий в Израиле и пообещал помощь стране.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал очистить страну от террористов и анонсировал «войну, которой ХАМАС еще не видел».