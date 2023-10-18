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01:18, 18 октября 2023Мир

В секторе Газа разбомбили больницу, где укрывались люди. Погибли 800 человек, среди них сотни детей

Al Arabiya: 800 человек погибли в результате удара по больнице в секторе Газа

Фото: Mohammed Salem / Reuters

В результате удара по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа погибли 800 человек, сообщил телеканал Al Arabiya. До этого Министерство здравоохранения Газы сообщало о 500 жертвах и пострадавших.

Как заявил представитель министерства здравоохранения сектора Газа, все погибшие были мирными жителями, среди них сотни детей. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара и поручил приспустить флаги.

Откуда был нанесен удар по больнице, где укрывались люди, до сих пор не установлено. В ряде Telegram-каналов, поддерживающих Израиль, допускается версия, что ракета могла быть выпущена со стороны движения радикального палестинского движения ХАМАС и по ошибке упала или взорвалась. В частности, израильский телеканал i24 называет версию о том, что взрыв мог произойти из-за неудачного запуска ракеты ХАМАС.

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Стороны конфликта обвиняют друг друга в атаке

Израиль обвинил в нанесении удара по больнице палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). Как утверждают в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ссылаясь на разведывательную информацию, взрыв в медучреждении произошел в результате неудачного запуска ракет ХАМАС, которое хотело обстрелять территорию Израиля.

ХАМАС же обвиняет в ракетном ударе по больнице Израиль. Как заявил глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания, ответственность за преступления, которые были совершены Израилем в секторе Газа несут США, при этом Вашингтон «прикрывает израильскую агрессию».

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные не причастны к удару по больнице в секторе Газа.

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«Хезболла» объявила «день гнева» против Израиля

На фоне атаки шиитское движение «Хезболла» в Ливане объявило среду, 18 октября, «днем гнева» против Израиля и призвало население всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты, чтобы выразить «сильный гнев и оказать давление на правительства и страны, где бы они ни находились».

Также движение высказалось против визита президента США Джо Байдена в Израиль, «который имеет цель прикрыть и защитить это преступное образование». «Хезболла» возложило ответственность за обстрел больницы в секторе Газа на США, а также «за все преступления, совершенные» Израилем.

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Мировая реакция на атаку

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал сообщения об ударе по больнице в секторе Газа «ужасающими и абсолютно неприемлемыми» и призвал соблюдать нормы международного права.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США призывают власти Израиля соблюдать «законы войны» при проведении операций против ХАМАС.

Удар по больнице прокомментировал и заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Он назвал атаку военным преступлением и возложил вину за нее на США.

Чудовищный удар по больнице в секторе Газа безусловно является военным преступлением. И финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки.

Дмитрий Медведевзампред Совбеза РФ

Кроме того, Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН на среду, 18 октября, в связи с ударом по больнице в секторе Газа.

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    Марина Совина
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