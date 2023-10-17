США призвали Израиль соблюдать «законы войны»

В Пентагоне заявили, что США призывают Израиль соблюдать «законы войны»

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон призывает Израиль соблюдать «законы войны» при проведении операций против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Так она прокомментировала сообщения об ударе по больнице в секторе Газа. По ее словам, глава Министерства обороны США Ллойд Остин находится на постоянной связи с израильским коллегой Йоавом Галантом.

Ранее телеканал i24 сообщал, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после сообщений о попадании ракеты в больницу в секторе Газа начала расследование. ЦАХАЛ обвинил в происшествии движение ХАМАС. По мнению представителей израильской армии, взрыв мог произойти в результате неудачного запуска ракеты ХАМАС.