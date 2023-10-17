США призвали Израиль соблюдать «законы войны»
В Пентагоне заявили, что США призывают Израиль соблюдать «законы войны»СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон призывает Израиль соблюдать «законы войны» при проведении операций против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.
Так она прокомментировала сообщения об ударе по больнице в секторе Газа. По ее словам, глава Министерства обороны США Ллойд Остин находится на постоянной связи с израильским коллегой Йоавом Галантом.
Ранее телеканал i24 сообщал, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после сообщений о попадании ракеты в больницу в секторе Газа начала расследование. ЦАХАЛ обвинил в происшествии движение ХАМАС. По мнению представителей израильской армии, взрыв мог произойти в результате неудачного запуска ракеты ХАМАС.