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00:05, 18 октября 2023Мир

Число жертв удара по больнице в секторе Газа увеличилось

Al Arabiya: число жертв удара по больнице в секторе Газа увеличилось до 800

Фото: Reuters Tv

Число жертв удара по больнице в секторе Газа увеличилось до 800 человек. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Откуда был нанесен удар по больнице до сих пор не установлено. В ряде Telegram-каналов, поддерживающих Израиль, допускается версия, что ракета могла быть выпущена со стороны ХАМАС и по ошибке упала или взорвалась.

Израиль обвинил «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России) в ударе по больнице в секторе Газа. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе.

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    Юлия Мискевич
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