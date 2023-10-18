Al Arabiya: число жертв удара по больнице в секторе Газа увеличилось до 800

Число жертв удара по больнице в секторе Газа увеличилось до 800 человек. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Откуда был нанесен удар по больнице до сих пор не установлено. В ряде Telegram-каналов, поддерживающих Израиль, допускается версия, что ракета могла быть выпущена со стороны ХАМАС и по ошибке упала или взорвалась.

Израиль обвинил «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России) в ударе по больнице в секторе Газа. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе.