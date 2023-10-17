В Газе заявили о гибели более 500 человек из-за удара Израиля по больнице

Минздрав Газы: в ходе удара Израиля по больнице погибло более 500 человек

Более 500 человек погибло и было ранено в результате удара по больнице в секторе Газа. Об этом заявил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранение Газы.

«Более 500 жертв при обстреле больницы "Аль-Ахли Аль-Маадани"», — сообщили в Минздраве Газы.

Ранее стало известно, что единственный онкоцентр в секторе Газа прекратит работу через два дня. Об этом сообщается в заявлении министерства здравоохранения анклава, поступившем в редакцию «Ленты.ру».