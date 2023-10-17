Минздрав сектора Газа: единственный онкоцентр прекратит работу через два дня

Единственный онкоцентр в секторе Газа прекратит работу через два дня. Об этом сообщается в заявлении министерства здравоохранения анклава, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Работа значительной части технического оборудования единственной онкологической больницы в секторе Газа прекращена из-за нехватки топлива, а оставшаяся часть будет остановлена в течение 48 часов, в результате чего все онкологические пациенты в секторе Газа останутся без услуг», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Израиль доложил США о возобновлении водоснабжения на юге сектора Газа. Посол Израиля в России Александр Бен-Цви также подтвердил, что страна начала подачу воды в южную часть Газы.