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16:02, 17 октября 2023Мир

Единственный онкоцентр в секторе Газа прекратит работу

Минздрав сектора Газа: единственный онкоцентр прекратит работу через два дня

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Единственный онкоцентр в секторе Газа прекратит работу через два дня. Об этом сообщается в заявлении министерства здравоохранения анклава, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Работа значительной части технического оборудования единственной онкологической больницы в секторе Газа прекращена из-за нехватки топлива, а оставшаяся часть будет остановлена в течение 48 часов, в результате чего все онкологические пациенты в секторе Газа останутся без услуг», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Израиль доложил США о возобновлении водоснабжения на юге сектора Газа. Посол Израиля в России Александр Бен-Цви также подтвердил, что страна начала подачу воды в южную часть Газы.

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    Семен Александров
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