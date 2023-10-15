Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:20, 15 октября 2023Мир

Израиль возобновил подачу воды на юге сектора Газа

Sky News: на юге сектора Газа возобновилось водоснабжение

Фото: Ahmed Zakot / Reuters

Израиль доложил США о возобновлении водоснабжения на юге сектора Газа. Об этом со ссылкой на советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана сообщает Al Jazeera.

Данную информацию также подтвердил телеканал Sky News Arabia — по его данным, подача воды в указанном районе действительно восстановилась.

Ранее в ООН заявили о недопустимой гуманитарной ситуации в секторе Газа — там заканчивается продовольствие, нет воды, топлива и электричества. Замгенсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс также призвал к освобождению пленных, деблокаде сектора Газа и пропуску гуманитарной помощи, защите мирного населения и гражданской инфраструктуре в анклаве.

14 октября посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что Израиль не пропускает гуманитарную помощь от Иордании, Египта, ОАЭ, Турции и Катара в сектор Газа.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС

    В Берлине на домах евреев начали рисовать звезду Давида

    Бывшая жена обокрала участника СВО на три миллиона рублей и пропала

    Администрация Байдена запросит дополнительные средства для Израиля и Украины

    В Москве диспетчер УК напала на жительницу дома и попала на видео

    Названы полезные свойства имбиря

    Израиль возобновил подачу воды на юге сектора Газа

    На Шри-Ланке захотели отменить визовый сбор для российских туристов

    Звездный футболист устроил тайную секс-вечеринку с моделями на день рождения

    На Украине потребовали от властей вернуть военных из плена

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости