Израиль возобновил подачу воды на юге сектора Газа

Sky News: на юге сектора Газа возобновилось водоснабжение

Израиль доложил США о возобновлении водоснабжения на юге сектора Газа. Об этом со ссылкой на советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана сообщает Al Jazeera.

Данную информацию также подтвердил телеканал Sky News Arabia — по его данным, подача воды в указанном районе действительно восстановилась.

Ранее в ООН заявили о недопустимой гуманитарной ситуации в секторе Газа — там заканчивается продовольствие, нет воды, топлива и электричества. Замгенсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс также призвал к освобождению пленных, деблокаде сектора Газа и пропуску гуманитарной помощи, защите мирного населения и гражданской инфраструктуре в анклаве.

14 октября посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что Израиль не пропускает гуманитарную помощь от Иордании, Египта, ОАЭ, Турции и Катара в сектор Газа.