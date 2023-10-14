В ООН заявили о недопустимой гуманитарной ситуации в секторе Газа

Замгенсека ООН Гриффитс: в секторе Газа заканчивается продовольствие и нет воды

В секторе Газа заканчивается продовольствие, нет воды, топлива и электричества, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Его цитирует ТАСС.

«И без того критичная гуманитарная ситуация в Газе быстро становится недопустимой», — сказал он, добавив, что в анклаве «нет электричества, нет воды, нет топлива», а запасы продовольствия — на исходе.

Замгенсека также призвал к освобождению пленных, деблокаде сектора Газа и пропуску гуманитарной помощи, защите мирного населения и гражданской инфраструктуре в анклаве. «Прошлая неделя стала испытанием для человечества, и человечество не справляется», — резюмировал Гриффитс.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить широкомасштабные удары по сектору Газа.