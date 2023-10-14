Израиль объявил о широкомасштабных ударах по сектору Газа

ЦАХАЛ наносит широкомасштабные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить широкомасштабные удары по сектору Газа. Об этом пресс-служба вооруженных сил Израиля сообщила в Telegram.

«ЦАХАЛ в настоящее время проводит широкомасштабный удар по террористическим объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС, в секторе Газа», — говорится в сообщении пресс-службы. Все подробности операции будут объявлены позже.

Ранее представитель ЦАХАЛ подполковник Джонатан Конрикус назвал условие, при котором вооруженные силы еврейского государства будут готовы к проведению военной операции в секторе Газа. По мнению израильского военного, сейчас недопустимо начало серьезных боевых действий из-за большого числа мирных жителей, которые остаются в палестинском регионе.