Израиль назвал условие для начала крупной военной операции в секторе Газа

ЦАХАЛ: Израиль может начать военную операцию в Газе после эвакуации жителей

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковник Джонатан Конрикус назвал условие, при котором вооруженные силы еврейского государства будут готовы к проведению военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает CNN.

По мнению израильского военного, сейчас недопустимо начало серьезных боевых действий из-за большого числа мирных жителей, которые остаются в палестинском регионе.

«Нам нужно посмотреть, сколько мирных жителей осталось в этом районе. И понять, скольким из них ХАМАС помешал эвакуироваться. И как только мы увидим, что ситуация допустима для крупных боевых действий, тогда они начнутся», — заявил Конрикус.

Ранее стало известно о базе подготовки ХАМАС в шаговой близости от границы с Израилем. Конрикус объяснил, что разведка приняла эти объекты за гражданские, но не объяснил причины таких выводов, отметив, что подобные вопросы «касаются комплексного анализа разведывательных данных в то время, когда идет война с ХАМАС».

