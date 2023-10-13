Стало известно о базе подготовки ХАМАС в шаговой близости от границы с Израилем

CNN: ЦАХАЛ счел подготовку ХАМАС к атаке за обычные учения боевиков на базе

Разведка Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не смогла установить наличие базы подготовки палестинской группировки ХАМАС, которая находилась в шаговой близости от израильской границы, и сочла их подготовку к масштабной атаке за обычные учения. Об этом сообщает CNN.

Обозреватели издания ознакомились с видео, которые были опубликованы боевиками ХАМАС ранее и смогли соотнести их расположение. Два из объектов ХАМАС, используемых боевиками для отработки нападения и захвата заложников, находились чуть более чем в полукилометре от наиболее укрепленного и патрулируемого участка границы между сектором Газа и Израилем.

«Тот факт, что ХАМАС готовился к нападению на виду в течение как минимум двух лет, поднимает дополнительные вопросы: почему Израиль, [чья разведка] проводит самые изощренные военные и агентурные операции на Ближнем Востоке, не смог отреагировать и остановить атаку 7 октября?» — задались вопросом авторы публикации.

В свою очередь представитель ЦАХАЛ, подполковник Джонатан Конрикус заявил, что разведка приняла эти объекты за гражданские и не стал объяснять причины таких выводов, отметив, что подобные вопросы «касаются комплексного анализа разведывательных данных в то время, когда мы ведем войну с ХАМАС».

Ранее представитель боевого крыла группировки Абу Обейда заявил, что идея операции «Потоп Аль-Аксы», которую ХАМАС начало против Тель-Авива, зародилась в 2021 году. Он также добавил, что конечной задачей операции является захват главной мусульманской святыни Иерусалима — мечети Аль-Акса и самого города.