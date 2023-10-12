Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:26, 12 октября 2023Мир

В ХАМАС назвали дату начала подготовки операции против Израиля

ХАМАС: идея операции «Потоп Аль-Аксы» зародилась в 2021 году

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Идея операции против Израиля «Потоп Аль-Аксы», которую ХАМАС начало против Тель-Авива, зародилась в 2021 году. Об этом заявил представитель боевого крыла группировки Абу Обейда в канале ХАМАС в Telegram.

«Идея этой благословенной битвы зародилась там, где в 2021 году закончилась битва при Саиф аль-Кудсе [прошлое обострение между Израилем и ХАМАС]. Эта битва мобилизовала нацию вокруг важности защиты наших святынь и будущего нашего народа в земли Палестины», — сообщил представитель группировки.

Он также добавил, что конечной задачей операции является захват главной мусульманской святыни Иерусалима мечети Аль-Акса и самого города.

Ранее начальник Генерального штаба израильской армии Герци Халеви заявил, что военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не справились с задачами по обеспечению безопасности страны 7 октября, в день атаки группировки ХАМАС.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал бомбить объекты в Сирии. Что известно о ракетных ударах по аэропортам Дамаска и Алеппо

    Цены в США снова выросли

    Россиянин призывал вступить в незаконное формирование и попал под статью

    В ХАМАС назвали дату начала подготовки операции против Израиля

    Детей участвовавшего в СВО бойца ЧВК «Вагнер» изнасиловали в новой семье

    Турист изнасиловал 18-летнего сотрудника магазина в туалете и угодил в полицию

    Воздушная тревога в Севастополе закончилась

    Стало известно точное место рождения популярного слова «тусовка»

    Россиянин систематически истязал свою малолетнюю дочь и попал под следствие

    Парикмахеры раскрыли оптимальную частоту мытья головы для каждого типа волос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости