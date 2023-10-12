В ХАМАС назвали дату начала подготовки операции против Израиля

ХАМАС: идея операции «Потоп Аль-Аксы» зародилась в 2021 году

Идея операции против Израиля «Потоп Аль-Аксы», которую ХАМАС начало против Тель-Авива, зародилась в 2021 году. Об этом заявил представитель боевого крыла группировки Абу Обейда в канале ХАМАС в Telegram.

«Идея этой благословенной битвы зародилась там, где в 2021 году закончилась битва при Саиф аль-Кудсе [прошлое обострение между Израилем и ХАМАС]. Эта битва мобилизовала нацию вокруг важности защиты наших святынь и будущего нашего народа в земли Палестины», — сообщил представитель группировки.

Он также добавил, что конечной задачей операции является захват главной мусульманской святыни Иерусалима мечети Аль-Акса и самого города.

Ранее начальник Генерального штаба израильской армии Герци Халеви заявил, что военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не справились с задачами по обеспечению безопасности страны 7 октября, в день атаки группировки ХАМАС.