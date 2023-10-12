ЦАХАЛ признал провал с обеспечением безопасности страны

Генштаб Израиля: военные не справились с обеспечением безопасности страны

Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не справились с задачами по обеспечению безопасности страны 7 октября, в день атаки группировки ХАМАС. Об этом заявил начальник Генерального штаба израильской армии Герци Халеви, передает РИА Новости.

«ЦАХАЛ несет ответственность за безопасность страны и ее граждан, и в субботу утром в районе, прилегающем к сектору Газа, мы с этим не справились. Мы будем изучать и расследовать это, но сейчас время войны», — рассказал военный.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на ряд экспертов предположила, что ЦАХАЛ готовился к ракетным обстрелам и нестандартным способам ведения войны, а не обычному наземному вторжению, что объясняет провал израильской армии в ходе вторжения ХАМАС.

В частности, Ави Ягер, исследователь израильского Международного института по борьбе с терроризмом отметил, что средства обеспечения безопасности израильской армии оказались бесполезны перед лицом традиционных методов ведения боевых действий и нанесения атак.