Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:26, 12 октября 2023Мир

ЦАХАЛ признал провал с обеспечением безопасности страны

Генштаб Израиля: военные не справились с обеспечением безопасности страны

Фото: Ammar Awad / Reuters

Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не справились с задачами по обеспечению безопасности страны 7 октября, в день атаки группировки ХАМАС. Об этом заявил начальник Генерального штаба израильской армии Герци Халеви, передает РИА Новости.

«ЦАХАЛ несет ответственность за безопасность страны и ее граждан, и в субботу утром в районе, прилегающем к сектору Газа, мы с этим не справились. Мы будем изучать и расследовать это, но сейчас время войны», — рассказал военный.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на ряд экспертов предположила, что ЦАХАЛ готовился к ракетным обстрелам и нестандартным способам ведения войны, а не обычному наземному вторжению, что объясняет провал израильской армии в ходе вторжения ХАМАС.

В частности, Ави Ягер, исследователь израильского Международного института по борьбе с терроризмом отметил, что средства обеспечения безопасности израильской армии оказались бесполезны перед лицом традиционных методов ведения боевых действий и нанесения атак.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве собрались открыть еще 17 станций метро. Где и когда их построят?

    Женщина засунула в рот слишком много зефира и перестала дышать

    Турция пообещала НАТО ратифицировать принятие Швеции в альянс

    Врач предупредила об опасности куркумы

    Суд оштрафовал Невзорова на 40 тысяч рублей

    В России захотели создать межведомственные штабы гражданской обороны

    Наркодилер сломал позвоночник при попытке сбежать от российских полицейских

    Стало известно об угрозе частичной остановки работы ВПК Украины

    Столтенберга шокировали неопубликованные Израилем кадры нападения боевиков ХАМАС

    Журналисты удивились словам Зеленского о коррупции на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости