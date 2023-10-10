Эксперты объяснили провал армии Израиля в ходе атаки ХАМАС

WSJ: Израиль готовился к ракетным обстрелам, а не обычному наземному вторжению

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовилась к ракетным обстрелам и нестандартным способам ведения войны, а не обычному наземному вторжению, что объясняет провал израильской армии в ходе вторжения ХАМАС. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на ряд экспертов.

«Руководство Израиля начало считать, что основными угрозами безопасности больше не являются наземные вторжения, какие страна видела в войнах с Египтом и Иорданией, а нетрадиционные угрозы ракет и нападения повстанцев со стороны негосударственных группировок, таких как "Хезболлах" и ХАМАС», — приводит издание слова Ави Ягера, исследователя израильского Международного института по борьбе с терроризмом.

Ягер также добавил, что военное руководство Израиля поставило новые цели и вложило средства в разведку, киберпространство и оборонительные возможности. По его мнению, данные средства показали эффективность ранее, однако они оказались бесполезны перед лицом традиционных методов ведения боевых действий и нанесения атак.

Ранее в США объяснили способность ХАМАС начать обширную операцию отказом от использования цифровых технологий. Бет Саннер, бывший заместитель директора национальной разведки США, предположила, что группировка не использовала средства связи, а разбилась на ячейки, которые разработали единый план вторжения.