В США объяснили способность ХАМАС начать обширную операцию

В США объяснили успехи ХАМАС отказом от использования цифровых технологий

Первоначальные успехи ХАМАС и способность начать обширную операцию против Израиля объяснили отказом от использования цифровых технологий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой нескольких американских военных экспертов.

«Я подозреваю, что они [ХАМАС] никогда не говорили об этом в электронном формате. Они разбились на ячейки и проводили индивидуальные встречи. И каждой группе поручили разные задачи. Так, как каждый из компонентов сложился в единый план», — рассказала Бет Саннер, бывший заместитель директора национальной разведки США.

Также Эндрю Борин, исполнительный директор Flashpoint высказал предположение, что ХАМАС смог разработать зашифрованные технологии для связи, которые не смогла просмотреть израильская разведка.

Ранее Армия обороны Израиля заявила о взятии под контроль над южной границей с сектором Газа. В частности, Израиль восстановил контроль над пограничным заграждением в Газе, прорванным боевиками палестинского радикального движения ХАМАС, сказано в материале.