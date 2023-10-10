Израиль заявил о взятии границы с сектором Газа

Армия обороны Израиля заявила о контроле над южной границей с сектором Газа

Армия обороны Израиля заявила о взятии под контроль южной границы с сектором Газа. Об этом сообщает Reuters.

Израиль восстановил контроль над пограничным заграждением в Газе, прорванным боевиками палестинского радикального движения ХАМАС, сказано в материале. Также отмечается, что израильские силы устанавливают мины на участках, где заграждение было разрушено.

С понедельника не было зафиксировано новых проникновений из сектора Газа, заявил контр-адмирал Даниэль Хагари. Он также добавил, что у военных нет данных использования боевиками трансграничных туннелей.

Ранее член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака рассказал, что подготовка операции в Израиле длилась больше года. Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.