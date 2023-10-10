Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:14, 10 октября 2023Мир

Израиль заявил о взятии границы с сектором Газа

Армия обороны Израиля заявила о контроле над южной границей с сектором Газа

Фото: Mohammed Talatene / Globallookpress.com

Армия обороны Израиля заявила о взятии под контроль южной границы с сектором Газа. Об этом сообщает Reuters.

Израиль восстановил контроль над пограничным заграждением в Газе, прорванным боевиками палестинского радикального движения ХАМАС, сказано в материале. Также отмечается, что израильские силы устанавливают мины на участках, где заграждение было разрушено.

С понедельника не было зафиксировано новых проникновений из сектора Газа, заявил контр-адмирал Даниэль Хагари. Он также добавил, что у военных нет данных использования боевиками трансграничных туннелей.

Ранее член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака рассказал, что подготовка операции в Израиле длилась больше года. Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Заикина
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль заявил о взятии границы с сектором Газа

    Пользователи сети поспорили о худших для путешествия странах и выбрали Россию

    В Одесской области взрывами была повреждена логистическая инфраструктура

    Представитель ЦАХАЛ обозначил цели операции

    Белый дом нарастит военные поставки в Израиль

    Израиль заявил о поражении более 200 целей в секторе Газа

    Россиянин объяснил наличие схрона с оружием защитой от медведей

    Стало известно о стягивании украинских войск на краснолиманское направление

    В США объяснили способность ХАМАС начать обширную операцию

    Социальную работницу арестовали за секс с 13-летним клиентом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости