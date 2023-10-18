«Хезболла» объявило о «дне гнева» против Израиля

Движение «Хезболла» в Ливане объявило 18 октября днем гнева против Израиля

Шиитское движение «Хезболла» в Ливане на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило среду, 18 октября, «днем гнева» против Израиля и призвало население всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению движения, «среда станет днем беспрецедентного гнева против врага и его преступлений», а также против визита президента США Джо Байдена в Израиль, «который имеет цель прикрыть и защитить это преступное образование».

В «Хезболле» подчеркнули, что заявлений с осуждением недостаточно, и призвали население арабских и мусульманских стран немедленно выйти на улицы, чтобы выразить «сильный гнев и оказать давление на правительства и страны, где бы они ни находились».

Движение возложило ответственность за обстрел больницы в секторе Газа на США, а также «за все преступления, совершенные» Израилем.