Израиль ударил по объектам «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ: авиация Израиля нанесла удары по ряду объектов «Хезболлы» в Ливане

Израильская авиация нанесла удары по ряду объектов движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

Уточняется, что удары были нанесены по наблюдательному пункту и объектам военной инфраструктуры, принадлежащим «Хезболле».

Ранее Армия обороны Израиля заявила о ликвидации одного из руководителей ХАМАС в Газе. По данным ЦАХАЛ, глава Совета шуры организации ХАМАС Осама Мазини отвечал за заключенных ХАМАС и руководил террористической деятельностью против Израиля.

Утром 7 октября представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о ракетных обстрелах сектора Газа, которые произвели палестинские радикалы. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе.