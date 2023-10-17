Армия Израиля заявила о ликвидации одного из руководителей ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ заявила об уничтожении в Газе одного из руководителей ХАМАС Мазине

Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале сообщила об уничтожении одного из руководителей движения ХАМАС Осамы Мазини в секторе Газа.

«Армия обороны Израиля и ISA уничтожили Осаму Мазини, главу Совета шуры террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — говорится в публикации. Отмечается, что Мазини отвечал за заключенных ХАМАС и руководил террористической деятельностью против Израиля.

Израильская армия также опубликовала видеокадры, на которых показан ракетный удар по зданию в Газе, где, по ее данным, находился один из главарей боевиков.

Ранее представитель Министерства здравоохранения Палестины Ашраф аль-Кудра сообщил, что под завалами разрушенных в результате обстрелов зданий в секторе Газа могут находиться не менее 1,2 тысячи человек. Он уточнил, что именно столько обращений о пропаже людей поступило после бомбардировок израильскими военными. Из них около 500 заявлений — об исчезнувших детях.

Утром 7 октября представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о ракетных обстрелах сектора Газа, которые произвели палестинские радикалы. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе.

14 октября Израиль объявил о широкомасштабных ударах по сектору Газа по объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС. Позднее сообщалось, что ЦАХАЛ ликвидировал нескольких высокопоставленных командиров ХАМАС.