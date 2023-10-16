Подсчитано число находящихся под завалами в Газе человек

Минздрав Газы: под завалами рухнувших зданий могут находиться 1,2 тыс. человек

Не менее 1,2 тысячи человек могут находиться под завалами разрушенных в результате обстрелов зданий в секторе Газа. Об этом в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщил представитель Министерства здравоохранения Палестины Ашраф аль-Кудра.

Он уточнил, что именно столько обращений о пропаже людей поступило после бомбардировок израильскими военными. Из них около 500 заявлений — об исчезнувших детях. «Надеемся, многие из них еще живы,» — добавил чиновник.

Утром 7 октября представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о ракетных обстрелах сектора Газа, которые произвели палестинские радикалы. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе.

14 октября Израиль объявил о широкомасштабных ударах по сектору Газа по объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС. Позднее сообщалось, что ЦАХАЛ ликвидировал нескольких высокопоставленных командиров ХАМАС.

