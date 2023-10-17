Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН из-за удара в секторе Газа

Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице в Газе

Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН на среду, 18 октября, в связи с ударом по больнице в секторе Газа. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский Telegram-канале.

Ранее стало известно, что более 800 человек погибли и были ранены в результате удара по больнице в секторе Газа. Откуда был нанесен удар по больнице, до сих пор не установлено. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.