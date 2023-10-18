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01:02, 18 октября 2023Мир

Медведев назвал ответственного за удар по больнице в секторе Газа

Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением США
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Dmitry Medvedev / Globallookpress.com

Удар по больнице в секторе Газа является военным преступлением. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, назвав ответственных за случившееся.

«Финальную ответственность за него (удар. — Прим. «Ленты.ру») несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей», — написал политик.

По словам Медведева, все вышеперечисленное относится к конкретной стране — к Соединенным Штатам Америки.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил траур по жертвам удара по больнице в Газе. На момент публикации их число достигло 800 человек.

Ранее глава политбюро палестинского движения ХАМАС обвинил США в совершенных Израилем в Газе преступлениях, в частности, в больнице Аль-Ахли. По его словам, Вашингтон «прикрывает израильскую агрессию».

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Александра Синицына
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