США оставят Украину без военной помощи до конца года

Конгрессмен Тернер: США оставят Украину без нового пакета помощи до конца года

Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер рассказал, что Вашингтон оставит Украину без нового пакета военной помощи до конца 2023 года. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC News.

«Я думаю, что будет сложно сделать это [предоставить новый пакет помощи Киеву] к концу этого года», — заявил он.

Конгрессмен уточнил, что имеющиеся трудности связаны с ситуацией с безопасностью на границе США с Мексикой.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предрек, что украинцы потребуют отставки президента страны Владимира Зеленского из-за суровой зимы и постоянных отключений света и тепла в сильные морозы.