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22:59, 26 ноября 2023Мир

США оставят Украину без военной помощи до конца года

Конгрессмен Тернер: США оставят Украину без нового пакета помощи до конца года

Фото: Pixabay

Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер рассказал, что Вашингтон оставит Украину без нового пакета военной помощи до конца 2023 года. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC News.

«Я думаю, что будет сложно сделать это [предоставить новый пакет помощи Киеву] к концу этого года», — заявил он.

Конгрессмен уточнил, что имеющиеся трудности связаны с ситуацией с безопасностью на границе США с Мексикой.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предрек, что украинцы потребуют отставки президента страны Владимира Зеленского из-за суровой зимы и постоянных отключений света и тепла в сильные морозы.

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      Марина Совина
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