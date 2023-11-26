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21:16, 26 ноября 2023Мир

В США предрекли требование отставки Зеленского из-за суровой зимы на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: суровой зимой украинцы захотят отставки Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works предрек, что украинцы потребуют отставки президента страны Владимира Зеленского из-за суровой зимы и постоянных отключений света и тепла в сильные морозы.

По его мнению, с точки зрения настроений населения станут показательны ближайшие несколько недель, поскольку зима пришла рано, наступили холода, хотя еще только ноябрь. Эксперт допустил, что электростанции и системы отопления не смогут выдержать нагрузки.

«У тех, чья жизнь шла нормально, без каких-либо жертв, этот период закончится, и когда украинцы начнут страдать, то на Зеленского будет расти давление, чтобы он ушел», — заявил Джонсон.

Он также выразил мнение, что в декабре вновь может разгореться конфликт между главой государства и военным командованием за власть в стране.

Ранее Джонсон заявил, что реальная способность Украины выдержать конфликт закончится к январю, однако власти США будут до последнего отрицать ее проигрыш.

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      Марина Совина
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