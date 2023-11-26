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03:42, 26 ноября 2023Мир

В США оценили способность Украины выдерживать конфликт

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: Украина не продержится в конфликте дольше февраля

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Реальная способность Украины выдержать конфликт закончится к январю, однако власти США будут до последнего отрицать ее проигрыш. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Не позднее февраля — это крайний срок», — добавил он. По мнению Джонсона, главным фактором для такого прогноза выступает нежелание Запада продолжать оказывать финансовую поддержку Украине. В частности, он отметил, что словесные обещания западных стран не всегда гарантируют поставки.

Экс-аналитик ЦРУ также отметил, что администрация президента США Джо Байдена будут до последнего отрицать эту реальность.

Ранее Ларри Джонсон заявил, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией. Он указал на тот факт, что американская администрация больше не может финансировать киевский режим, а новые поставки вооружений теперь получает Израиль, а не Украина.

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      Марина Совина
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