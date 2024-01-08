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21:11, 8 января 2024Бывший СССР

В Раде заявили о политической смерти Зеленского

Депутат Рады Костенко: Зеленский политически уже мертв
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Nathan Howard - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью радио New Voice заявил, что президент Владимир Зеленский политически умер.

По его мнению, Зеленский точно не будет переизбран на второй срок, поэтому может принимать трудные и необходимые для страны решения. Речь, в частности. про новую волную мобилизацию, которую сам Костенко называл жизненно необходимой.

Сам Костенко считает, что воевать должен каждый украинец.

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      Марина Совина
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