В Раде заявили о политической смерти Зеленского

Депутат Рады Костенко: Зеленский политически уже мертв

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью радио New Voice заявил, что президент Владимир Зеленский политически умер.

По его мнению, Зеленский точно не будет переизбран на второй срок, поэтому может принимать трудные и необходимые для страны решения. Речь, в частности. про новую волную мобилизацию, которую сам Костенко называл жизненно необходимой.

Сам Костенко считает, что воевать должен каждый украинец.