В Верховной Раде объяснили потребность в мобилизации еще полумиллиона человек

Депутат Рады Костенко: полмиллиона человек мобилизуют для восполнения потерь ВСУ

Мобилизацию полумиллиона человек в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) планируют провести для восполнения санитарных потерь за год и формирования новых подразделений. Потребность в призыве объяснил секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Надо планировать не на два месяца, не на полгода, а на годы, потому что война может длиться еще долго, а с точки зрения влияния политических процессов может закончиться хоть завтра, но никто этого не знает. Мы должны готовиться к худшему варианту», — рассказал он.

По словам депутата, воевать должны все украинцы, которые могут. Кроме того, он призвал власти республики изменить информационную политику и не рассказывать о скором взятии Крыма.

Ранее стало известно, что на Украине планируют мобилизовать студентов, получающих второе высшее образование. Согласно тексту законопроекта о мобилизации, право на отсрочку получают только студенты дневной формы, получающие образование ступенью выше предыдущего.