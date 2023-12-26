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11:56, 26 декабря 2023Бывший СССР

На Украине задумали мобилизовывать студентов

«Страна.ua»: закон о мобилизации лишит отсрочки получающих второе образование

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Внесенный в Верховную Раду Украины законопроект правительства о мобилизации предполагает лишение отсрочки студентов, получающих второе высшее образование. На это обратило внимание издание «Страна.ua»

Новый украинский закон о военной службе определяет перечень лиц, которые получают отсрочку от мобилизации во время военного положения. Согласно этому перечню, такое право получают только студенты дневной формы образования, получающие уровень образования, который является выше ранее полученного.

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      Глеб Палехов
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