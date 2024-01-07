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03:52, 7 января 2024Интернет и СМИ

В Британии заявили о слабости Зеленского

Британский полковник Кемп: Зеленский слишком слаб и истощен для одержания победы
СюжетКонтрнаступление ВСУ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Владимир Зеленский слишком истощен и слаб, чтобы одержать победу. Об этом заявил отставной британский полковник Ричард Кемп в своей статье для газеты Telegraph.

В материале Кемп отмечает, что у украинского лидера нет четкой стратегии для достижения какого-либо результата в конфликте, а после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) все больше людей говорят о возможности мирных соглашений.

Также, считает автор, кроме неудач на фронте Зеленский сталкивается с «испытанием своего лидерства» из-за разногласий с другими украинскими политиками из-за необходимости взвалить на кого-нибудь вину за военный провал.

Ранее Владимир Зеленский призвал Запад передать замороженные активы России Киеву. Он попросил ускорить создание правовой базы для этого процесса. Политик считает, что конфискация средств Москвы была бы справедливым ответом на российскую специальную военную операцию (СВО) на территории республики.

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      Марина Совина
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