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17:00, 6 января 2024Бывший СССР

Зеленский призвал Запад передать замороженные российские активы Украине

Зеленский призвал Запад передать замороженные российские активы Киеву

Фото: Oleg Petrasyuk / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал в соцсети X Запад ускорить создание правовой базы, на основе которой замороженные российские активы будут переданы Киеву.

Зеленский считает, что «ощутимого прогресса» в этом вопросе необходимо достичь в текущем году. По его словам, эта сумма достигает 300 миллиардов долларов. Он добавил, что в вопросе использования заблокированных российских активов Украина надеется на усилия стран G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония).

Ранее сообщалось, что министры финансов стран G7 по предложению США обсуждают способы изъятия замороженных российских активов, хотя никаких решений пока не принято. Инициативу США поддерживают Великобритания, Япония и Канада. Они считают, что план должен быть готов к 24 февраля.

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