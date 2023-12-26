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00:09, 26 декабря 2023Бывший СССР

Кабмин Украины внес в Раду законопроект о мобилизации

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект о мобилизации

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, текст документа пока не опубликован. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Документ называется «Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».

Ранее командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) запросило мобилизацию еще 500 тысяч военных. Действующий украинский генерал Дмитрий Марченко объяснял, что добровольцы для армии республики закончились и провести мобилизацию будет физически невозможно.

24 декабря глава Минобороны Украины Рустем Умеров признал, что демобилизации не будет до конца конфликта с Россией. По его словам, власти работают над данным вопросом и юридически, и законодательно, и технически.

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      Марина Совина
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