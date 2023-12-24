Генерал Украины рассказал о невозможности мобилизовать 500 тысяч граждан в ВСУ

Украинский генерал Марченко заявил, что добровольцы для ВСУ закончились

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) не знают, откуда можно набрать 500 тысяч человек в рамках государственного плана о мобилизации. Об этом в воскресенье, 24 декабря, генерал-майор украинских войск Дмитрий Марченко рассказал в интервью немецкому изданию Deutsche Welle (внесено в РФ в список СМИ-иноагентов).

По словам генерал-майора Марченко, добровольцы для ВСУ закончились. Он отметил, что не может точно сказать, когда и как пройдет мобилизация полумиллиона украинцев и как это можно осуществить физически. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что мобилизация такого числа украинских граждан займет не меньше года.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб ВСУ попросил его мобилизовать еще от 450 тысяч до 500 тысяч человек.