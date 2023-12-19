Зеленского попросили мобилизовать еще полмиллиона украинцев. Это обойдется Киеву в 500 миллиардов гривен

Командование ВСУ попросило Зеленского мобилизовать еще 500 тысяч украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции 19 декабря заявил, что Генштаб Вооруженных сил Украины попросил его мобилизовать еще от 450 до 500 тысяч человек. Он добавил, что пока не принял решение, указав, что это обойдется бюджету страны в дополнительные 500 миллиардов гривен.

Зеленский объяснил, что пока нет понимания по ротациям и отпускам для действующих военных, чтобы провести запрошенную мобилизацию менее болезненно. Кроме того, он хочет получить от правительства понимание, откуда взять необходимые полтриллиона гривен (более 1,2 триллиона рублей).

Он объяснил, что на содержание одного военнослужащего ВСУ уходят налоги от шести украинцев на гражданской жизни.

Просто возьмите 500 тысяч человек, умножьте на шесть и поймите, как мне, правительству найти плюс три миллиона плательщиков налогов с января к тому числу, которое у нас есть Владимир Зеленский президент Украины

Также Зеленский заявил, что не подпишет законопроект о мобилизации женщин, но, скорее всего, утвердит понижение возраста мобилизации до 25 лет.

Средства на новую волну мобилизации Украина может получить от ЕС

Позже в ходе пресс-конференции Зеленский также заявил, что Евросоюз «в ближайшее время» выделит средства Киеву, однако не уточнил сроки и объемы новой помощи. «Я уверен, мы этого достигнем, но это вопрос определенного времени», — пояснил он. Также президент Украины считает, что в случае провала выделения Евросоюзом пакета на 50 миллиардов «найдутся другие механизмы помощи».

Зеленский также понадеялся, что США и другие союзники не предадут Украину и выделят помощь в полном объеме.

Разведка Украины признавала, что принудительная мобилизация будет продолжаться

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов объяснял, что мобилизация будет продолжаться, несмотря на нежелание украинцев отправляться на фронт. Он утверждал, что без этого невозможно обойтись, так как в рядах ВСУ не хватает людей, украинские войска несут потери, а количество солдат в армии необходимо поддерживать.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В свою очередь, бывший командующий батальоном ВСУ Евгений Дикий считает, что Киеву надо призывать на фронт 20 тысяч украинцев каждый месяц для восполнения потерь. Экс-комбат подчеркнул, что некоторые вещи невозможно компенсировать чем-то, кроме чистой численности, учитывая все военные хитрости и технологии.

При этом в конце ноября была анонсирована волна демобилизации. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что с просьбой демобилизовать срочников, призванных до февраля 2022 года и чья служба подошла к концу, к военным обратился сам Владимир Зеленский, и назвал это справедливым. Однако сколько человек подлежат демобилизации, Данилов не уточнил.