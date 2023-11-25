На Украине вернут с фронта часть бойцов. Кого коснется демобилизация?

Секретарь СНБО Данилов: Украина проведет волну демобилизации срочников

На Украине пройдет волна демобилизации. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Он рассказал, что с просьбой демобилизовать срочников, призванных до февраля 2022 года, и чья служба подошла к концу, к военным обратился президент страны Владимир Зеленский.

Это справедливо Алексей Данилов секретарь СНБО

Сколько человек подлежат демобилизации, секретарь СНБО не уточнил. Те, кто пожелает остаться в армии, могут это сделать, подписав контракт с военным ведомством, добавил Данилов.

На Украине признали провал мобилизации

24 ноября секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что на Украине провалился план мобилизации военнообязанных. Депутат пояснил, что нехватка бойцов стала даже более критичной, чем нехватка боеприпасов. Причиной этого он назвал увольнение президентом Украины Владимиром Зеленским всех областных военкомов.

Ранее Зеленский анонсировал появление комплексного плана по мобилизации. Он пообещал его раскрыть на следующей неделе. «Я хотел бы, чтобы люди понимали весь план действий. Куда мы идем и какие вызовы. Чтобы люди видели», — сказал он. Украинский лидер уточнил, что в пятницу, 24 ноября, он заслушал доклад о «сложном и актуальном вопросе», связанном с мобилизацией, демобилизацией и работой военкоматов.

Украине предрекли потерю человеческого капитала

На прошлой неделе стало известно, что с начала мобилизации с Украины бежали порядка 20 тысяч мужчин, призванных на военную службу. Kyiv Independent считает, что Украина долгие годы не сможет восстановить «человеческий капитал».

Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал «Ленте.ру», что мобилизационные мероприятия на Украине привели страну к критической ситуации, так как у Киева почти полностью закончился человеческий ресурс для вербовки в Вооруженные силы Украины (ВСУ). «У них уже основная масса боеспособного мужского населения либо находится за границей, либо на фронте, либо их больше нет», — заявил он

Тем не менее, член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин анонсировал, что мобилизация на Украине будет усилена из-за потерь на фронте. По его словам, новые людские ресурсы нужны, чтобы закрыть нынешние потребности ВСУ и сформировать новые соединения. Сколько именно людей нужно армии, Рахманин не сказал.