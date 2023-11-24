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21:20, 24 ноября 2023Бывший СССР

На Украине признали провал мобилизации

Депутат Рады Костенко: Украина провалила мобилизацию после увольнения военкомов

Фото: Thomas Peter / Reuters

На Украине провалился план мобилизации военнообязанных. Об этом в эфире радио «Новое время» заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Депутат пояснил, что нехватка бойцов стала даже более критичной, чем нехватка боеприпасов. Причиной этого он назвал увольнение президентом Украины Владимиром Зеленским всех областных военкомов.

Ранее 24 февраля Зеленский анонсировал появление комплексного плана по мобилизации. «На следующей неделе я увижу этот план. Я хотел бы, чтобы люди понимали весь план действий. Куда мы идем и какие вызовы. Чтобы люди видели», — сказал он.

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      Марина Совина
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