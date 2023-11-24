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19:56, 24 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский анонсировал комплексный план по мобилизации

Зеленский пообещал раскрыть комплексный план по мобилизации

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал появление комплексного плана по мобилизации. Он пообещал его раскрыть на следующей неделе, передает УНИАН.

«На следующей неделе я увижу этот план. Я хотел бы, чтобы люди понимали весь план действий. Куда мы идем и какие вызовы. Чтобы люди видели», — сказал он.

Украинский лидер уточнил, что в пятницу, 24 ноября, он заслушал доклад о «сложном и актуальном вопросе», связанном с мобилизацией, демобилизацией и работой военкоматов.

Ранее бывший замглавы Министерства обороны Украины Анна Маляр напомнила о необходимости мобилизации. «Ну, война вообще страшна, и во время войны будет мобилизация», — сказала она.

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      Алевтина Запольская
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