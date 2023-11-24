Зеленский анонсировал комплексный план по мобилизации

Зеленский пообещал раскрыть комплексный план по мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал появление комплексного плана по мобилизации. Он пообещал его раскрыть на следующей неделе, передает УНИАН.

«На следующей неделе я увижу этот план. Я хотел бы, чтобы люди понимали весь план действий. Куда мы идем и какие вызовы. Чтобы люди видели», — сказал он.

Украинский лидер уточнил, что в пятницу, 24 ноября, он заслушал доклад о «сложном и актуальном вопросе», связанном с мобилизацией, демобилизацией и работой военкоматов.

Ранее бывший замглавы Министерства обороны Украины Анна Маляр напомнила о необходимости мобилизации. «Ну, война вообще страшна, и во время войны будет мобилизация», — сказала она.