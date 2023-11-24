На Украине признали проблемы с оружием и призвали к мобилизации

Экс-замглавы МО Украины Маляр напомнила гражданам Украины о мобилизации

Экс-замглавы Министерства обороны (МО) Украины Анна Маляр признала проблемы с оружием и призвала к мобилизации. Ее слова приводит издание LIGA.

«У нас есть такая проблема, у нас меньше оружия. И мы не должны бояться об этом говорить. И я откровенно не понимаю, почему для общества это такая страшная тема — мобилизация. Ну, война вообще страшна, и во время войны будет мобилизация», — сказала она.

Маляр подчеркнула, что время популярных решений по вопросу мобилизации прошло. По ее мнению, общество должно прекратить ожидать хороших новостей каждый день. Она также отметила превосходство России по численности войск.

Ранее стало известно, что с начала мобилизации с Украины бежали около 20 тысяч мужчин, призванных на военную службу. Кроме того, еще 21 тысяча военнообязанных пыталась покинуть страну, однако это пресекли правоохранители.