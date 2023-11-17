Стало известно число бежавших с Украины после начала мобилизации мужчин

«Би-би-си»: порядка 20 тыс. мужчин бежали с Украины после начала мобилизации

С начала мобилизации с Украины бежали порядка 20 тысяч мужчин, призванных на военную службу. Об этом со ссылкой на данные о незаконном пересечении границы республики с соседними государствами с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что еще 21 тысяча мужчин пытались покинуть страну, однако были задержаны правоохранителями. Из них 14 тысяч планировали пересечь границу пешком или вплавь, остальные же рассчитывали уехать с Украины с помощью поддельных документов, подтверждающих наличие серьезного заболевания.

По мнению члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федора Вениславского, эта проблема является серьезной. «Правительство понимает, что это не единичные случаи, речь идет о широко распространенном явлении. К сожалению, коррупция все еще сильна», — заявил он.

При этом Вениславский выразил уверенность, что в сравнении с числом мобилизованных граждан количество уклонистов относительно невелико. «Я убежден, что 95-99 процентов украинцев готовы защищать свою независимость, суверенитет и свободу (...) Те, кто пытаются избежать мобилизации, составляют один-пять процентов от общего числа призывников. Это некритично для обороны Украины», — заверил политик.

В сентябре секретарь комитета Верховной Рады по обороне Роман Костенко допускал, что украинским властям придется усилить мобилизационные мероприятия, чтобы реагировать на количество сил и средств у российской стороны. При этом он объяснил, что такая мера необходима из-за наращивания Россией военных ресурсов.